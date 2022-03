Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real, Barça… Le feuilleton Haaland relancé par le Clasico ?

Publié le 22 mars 2022 à 1h45 par B.C.

Après la débâcle du Real Madrid à domicile contre le FC Barcelone (0-4) ce dimanche, Florentino Pérez serait fermement décidé à mettre la main sur Erling Haaland cet été.

Lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland est bien parti pour changer de club dès cet été. Le Norvégien figure en effet sur la short-list de nombreux clubs européens, à l’instar du PSG, qui en a fait sa cible prioritaire en cas de départ de Kylian Mbappé comme vous l’a révélé le10sport.com. Mais l’écurie parisienne n’est pas la seule intéressée, puisque Manchester City, le FC Barcelone et le Real Madrid rêvent également de récupérer Haaland. D’ailleurs, la défaite cinglante des Merengue lors du Clasico ce dimanche pourrait marquer un tournant dans ce dossier.

Après le Clasico, le Real Madrid est déterminé pour Haaland