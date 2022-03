Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a le champ libre pour l'arrivée d'une star !

Publié le 21 mars 2022 à 17h30 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ à l’issue de la saison, plusieurs pistes ont été activées au PSG pour la succession du champion du monde tricolore. Le nom de Paulo Dybala a notamment été évoqué dernièrement, et le club de la capitale a désormais le champ libre pour négocier avec l’Argentin.

L’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid devrait être synonyme de changements importants du côté du PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de Neymar n’est pas à l’ordre du jour malgré les prestations décevantes du Brésilien, mais la tendance semble différente concernant Angel Di Maria, libre à l’issue de la saison, ou encore Mauro Icardi, qui ne risque pas d’être conservé en cas d’offre satisfaisante. De son côté, Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions, alors que le Qatar souhaite à tout prix lui faire signer un nouveau contrat. Dernièrement, le10sport.com vous annonçait que le Bondynois n’avait encore rien signé et attendait d’avoir tous les éléments en main afin de pouvoir prendre sa décision définitive, souhaitant ainsi en savoir plus sur les projets du PSG et du Real Madrid. Florentino Pérez apparaît toutefois comme le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé, ce qui devrait pousser le Paris Saint-Germain à se montrer actif afin de se renforcer en attaque, et plusieurs pistes sont déjà d’actualité.

Pour Dybala, c’est terminé