Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Aréola !

Publié le 22 mars 2022 à 7h15 par Th.B.

Certes, West Ham se montrerait ouvert à l’idée de conserver Alphonse Aréola après l’expiration de son prêt convenu avec le PSG à la fin de la saison. Cependant, il se pourrait qu’un transfert définitif ne se concrétise pas. Explications.

Depuis son départ en prêt au Real Madrid à l’été 2019 dans le cadre du transfert de Keylor Navas au PSG, l’avenir d’Alphonse Aréola s’est considérablement assombri au Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas la venue libre de tout contrat de Gianluigi Donnarumma à la dernière intersaison qui changera cela. Depuis, le champion du monde tricolore a connu Fulham lors de l’exercice précédant avant que les Cottagers soient relégués en Championship et West Ham cette saison où il est la doublure de Lukasz Fabianski. Pour autant, d’après The Athletic , Aréola pourrait voir son aventure à West Ham être rallongée à la fin de son prêt à l’intersaison.

Un deuxième prêt à West Ham pour Aréola ?