Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros transfert de l’été est validé dans le vestiaire !

Publié le 22 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Après avoir été en grande difficulté suite à son transfert à l’OM l’été dernier, Gerson s’est imposé comme un élément indispensable du onze de Jorge Sampaoli. Et Mattéo Guendouzi s’en réjouit…

Grande priorité de Jorge Sampaoli à l’OM l’été dernier, Gerson avait donc été recruté au prix fort par le club phocéen avec une opération qui pourrait même s’élever jusqu’à 30M€ comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. En attendant, après une intégration très compliquée les six premiers mois à l’OM, Gerson a enfin trouvé son rythme de croisière et enchaine les performances convaincantes comme l’a constaté son coéquipier Mattéo Guendouzi dimanche après la victoire contre l’OGC Nice (2-1).

« Super heureux de l’avoir avec nous »