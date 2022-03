Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès veut déjà remplacer Pochettino par...

Publié le 22 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Plus que jamais menacé après la résultats récents du PSG et notamment l’élimination en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino devrait être remplacé avec effet immédiat par Zoumana Camara selon Pierre Ménès.

Dix jours après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG a subi une nouvelle humiliation dimanche, en championnat, sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0). Mauricio Pochettino est logiquement pointé du doigt comme étant l’un des principaux responsables de cette fin de saison qui vire au fiasco pour le club de la capitale, d’autant que l’on sait depuis déjà un moment que son avenir ne devrait plus passer le PSG l’été prochain. Et Pierre Ménès suggère un nom en interne pour remplacer Pochettino…

« Zoumana Camara suffirait largement »