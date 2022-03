Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé n’a pas digéré une phrase d’Al-Khelaïfi…

Publié le 22 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Bien parti pour quitter le PSG libre en fin de saison, Kylian Mbappé n’adhèrerait pas à certaines méthodes employée par sa direction avec notamment les propos de Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier au moment de son faux départ pour le Real Madrid.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant tricolore arrivera au terme de son contrat avec le club de la capitale en juin prochain, et il semble déjà promis à un départ libre vers le Real Madrid avec qui il dispose d’ailleurs d’un accord de principe comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. La presse espagnole est même allée plus loin lundi dans ses révélations sur les coulisses du divorce entre Mbappé et le PSG…

Mbappé agacé par certains méthodes d’Al-Khelaïfi