Mercato - PSG : Kylian Mbappé refroidi par les méthodes du Qatar ?

Publié le 21 mars 2022 à 9h45 par G.d.S.S. mis à jour le 21 mars 2022 à 9h47

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble plus que jamais réticent à l’idée de prolonger. Et pour cause, à en croire la presse espagnole, les méthodes de Nasser Al-Khelaifi et du Qatar ne passent plus auprès de l’attaquant tricolore.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG libre au terme de son contrat en juin prochain, d’autant que l’attaquant français disposé déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé exclusivité. Le contexte actuel autour du PSG, marqué par l’élimination en Ligue des Champions et la large défaite concédée dimanche face à l’AS Monaco en championnat (3-0) semble avoir acté la tendance d’un départ libre de Mbappé en fin de saison, mais le mal serait plus profond en interne pour le numéro 7 du PSG.

Mbappé n’en peut plus des méthodes d’Al-Khelaïfi