Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Pochettino pourrait relancer un dossier à 25M€ de Pérez !

Publié le 22 mars 2022 à 1h30 par La rédaction

Ciblé par le Real Madrid en vue du mercato estival, Ryan Gravenberch pourrait également être sur les tablettes de Manchester United en cas d’arrivée d’Erik Ten Hag.

Si le Real Madrid a tout remporté avec Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, ce trio commence à être vieillissant. En effet, les trois milieux de terrain ont respectivement 30, 32 et 36 ans, et la Casa Blanca travaille activement pour trouver leurs successeurs. Alors que Federico Valverde et Eduardo Camavinga semblent représenter le futur de l’entrejeu madrilène, Florentino Pérez est toujours à la recherche de pépites, et cible Ryan Gravenberch. Agé de seulement 19 ans, l’international néerlandais est l’un des joueurs les plus utilisés par l’Ajax Amsterdam cette saison, et suscite l’intérêt de cadors européens. Cependant, si les Merengue aimeraient voir Gravenberch rejoindre leurs rangs, un géant anglais pourrait bien faire irruption sur ce dossier.

Manchester United bientôt dans la course pour Gravenberch