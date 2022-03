Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prend une décision radicale pour Pochettino !

Publié le 21 mars 2022 à 18h15 par B.C. mis à jour le 21 mars 2022 à 18h18

Alors que son départ semble acté à l’issue de la saison, Mauricio Pochettino ne devrait pas être inquiété dans l’immédiat malgré la nouvelle défaite du PSG contre Monaco (3-0) dimanche.

Le PSG n’y arrive plus. Alors que le club de la capitale a déjà subi plusieurs défaites depuis le début de la saison, l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid a eu l’effet d’un coup de massue sur l’effectif parisien. Ce dimanche, le PSG s’est lourdement incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0), une semaine après les sifflets du Parc des Princes envers les joueurs de Mauricio Pochettino. Des changements importants semblent inéluctables en vue de la saison prochaine, et l’entraîneur argentin pourrait être le premier concerné par un départ. Cependant, aucun licenciement ne serait encore à l’ordre du jour.

Pas de départ de Pochettino dans l’immédiat