Mercato - PSG : Un gros départ redevient possible !

Publié le 22 mars 2022 à 4h45 par La rédaction

Plusieurs fois annoncé sur le départ, Leandro Paredes susciterait toujours l'intérêt de la Juventus en vue de la saison prochaine.

L'été prochain encore, le PSG cherchera à vendre plusieurs joueurs, notamment au milieu de terrain. Et le nom de Leandro Paredes pourrait revenir avec insistance dans les prochaines semaines. L'international argentin a régulièrement été annoncé sur le départ ces derniers mois, d'autant plus qu'il dispose toujours d'une belle cote en Serie A après ses passages réussis à l'AS Roma et à Empoli. Et visiblement, cela n'a pas changé.

Paredes toujours dans le viseur de la Juve ?