Mercato - PSG : Dybala a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 21 mars 2022 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala n'aurait pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. Ainsi, le joyau argentin s'apprêterait à ouvrir les discussions avec d'autres clubs. Le PSG, qui serait en embuscade pour Paulo Dybala, peut saliver.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé fort sur le marché. Pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG a multiplié les coups à 0€, profitant de la situation contractuelle de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Alors que Paulo Dybala sera en fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Leonardo aimerait en faire de même avec lui. Et le PSG aurait toutes les raisons d'être confiant sur ce dossier.

Paulo Dybala va ouvrir les discussions pour quitter la Juve