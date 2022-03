Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations XXL sur les dessous de l'arrivée d'Aubameyang !

Publié le 21 mars 2022 à 14h00 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s'est offert les services de Pierre-Emerick Aubmayang librement et gratuitement. Selon la presse espagnole, le club emmené par Xavi aurait réussi à boucler ce dossier grâce à ses connexions avec la fédération et la sélection gabonaises.

En très grande difficulté à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé un accord avec sa direction pour résilier son contrat à l'amiable cet hiver. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, l'international gabonais a choisi de rejoindre le FC Barcelone. Arrivé librement et gratuitement au Barça au mois de janvier, Pierre-Emerick Aubameyang est aujourd'hui aux anges. Alors qu'il est actuellement comme un poisson dans l'eau en Catalogne, l'attaquant de 32 ans peut remercier sa fédération et sa sélection pour son transfert.

Le Barça a utilisé ses connexions au Gabon pour Aubameyang