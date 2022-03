Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Al-Khelaïfi… L’étonnant constant de Riolo sur le PSG !

Publié le 22 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Alors qu'il espère voir Nasser Al-Khelaïfi quitter le PSG, Daniel Riolo estime que Pablo Longoria fait du meilleur travail à l'OM.

Après le nouveau fiasco européen du PSG et son élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Daniel Riolo n'avait pas hésité à pointer du doigt Nasser Al-Khelaïfi en réclament même son départ du club parisien où il occupe la présidence depuis 2011. Et d'ailleurs, le journaliste n'hésite pas à souligner que le travail de Pablo Longoria à l'OM est plus abouti.

«Longoria connait le foot. Ce n’est pas le cas au PSG par exemple»