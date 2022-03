Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kingsley Coman lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 22 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter son départ du PSG avant même la signature de son premier contrat professionnel, Kinglsey Coman lâche ses vérités sur son choix.

Comme de nombreux jeunes avant et après lui, Kingsley Coman avait quitté le PSG avant même la signature de son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le jeune ailier avait alors rejoint la Juventus avant de signer un an plus tard au Bayern Munich. Un choix qu'il justifie.

Coman justifie son départ