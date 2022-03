Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros renfort de Longoria est validé par Pierre Menes !

Publié le 22 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Après des premiers mois poussifs, Gerson a enfin trouvé ses marques à l'OM comme le souligne Pierre Ménès.

Recruté pour plus de 20M€ l'été dernier, Gerson a connu des premiers mois très difficiles à l'OM, à tel point que de nombreux observateurs se sont interrogés sur son recrutement. Cependant depuis quelques matches, le milieu de terrain brésilien semble avoir trouvé rythme et démontre les raisons qui ont poussé l'OM à débourser une telle somme. Pierre Ménès salue ainsi la montée en puissance de Gerson.

Pierre Ménès enfin convaincu par Gerson