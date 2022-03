Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo pour le transfert d’Aréola ?

Publié le 21 mars 2022 à 20h45 par Th.B.

Prêté pour l’intégralité de la saison à West Ham, Alphonse Aréola aurait des chances de définitivement quitter le PSG pour s’installer dans la durée au sein du club londonien d’après la presse anglaise à l’occasion de la prochaine intersaison.

Dès la signature de son premier contrat professionnel au PSG, à savoir en 2013, Alphonse Aréola n’a cessé de voyager en prêt. Pendant trois saison pleines à Lens, Bastia puis à Villarreal avant d’avoir régulièrement son mot à dire pour une place de titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain de 2016 à 2019. Depuis, les prêts se succèdent de nouveau, au Real Madrid, à Fulham et cette saison à West Ham. Néanmoins, il se pourrait bien que cette expérience chez les Hammers soit la bonne et débouche sur un transfert sec.

West Ham emballé par un transfert définitif d’Aréola !