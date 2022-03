Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vague de départs XXL programmée pour l'été prochain ?

Publié le 23 mars 2022 à 11h00 par P.L.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid a prévu un grand dégraissage au sein de son effectif. Outre les joueurs en fin de contrat, plusieurs noms seraient bien concernés, comme Eden Hazard ou encore Luka Jovic.

Cet été, le Real Madrid compterait bien se débarrasser de nombreux joueurs en vue de la saison prochaine. Plusieurs éléments de Carlo Ancelotti ne répondent pas vraiment aux attentes placées en eux. De ce fait, Florentino Pérez compterait bien ouvrir la porte à plusieurs départs, à commencer par Gareth Bale, Isco et Marcelo, qui sont en fin de contrat en juin prochain. D’autres joueurs seraient concernés par ce grand dégraissage prévu par le Real Madrid.

Hazard, Jovic... Le Real Madrid va ouvrir la porte à plusieurs joueurs