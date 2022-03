Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Trois stars d'Ancelotti vont prendre la porte cet été !

Publié le 23 mars 2022 à 10h00 par P.L.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid devrait considérablement dégraisser l'effectif de Carlo Ancelotti. Et plusieurs joueurs de renom en fin de contrat en juin prochain sont concernés.

En vue de la saison prochaine, le Real Madrid a quelques projets ambitieux sur le marché des transferts. Le club madrilène a fait de Kylian Mbappé sa priorité. Et Florentino Pérez ne serait pas non plus contre l’arrivée d’Erling Haaland pour consolider le secteur offensif de Carlo Ancelotti. Cependant, le président merengue devrait également procéder à un gros dégraissage de l’effectif de la Casa Blanca cet été. Et quelques éléments en fin de contrat seraient ciblés.

Bale, Isco et Marcelo ne devraient pas être prolongés