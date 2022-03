Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi doit-il faire tapis sur Ousmane Dembélé ?

Publié le 23 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé et Angel Di Maria pourraient quitter le PSG libres de tout contrat à la prochaine intersaison, les hauts représentants du Paris Saint-Germain songeraient notamment à Ousmane Dembélé afin de renforcer l’effectif parisien. Mais selon vous, est-ce la bonne pioche ? C’est notre sondage du jour !

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG pourrait se trouver dans l’obligation de dénicher un successeur à Kylian Mbappé dont le contrat au Paris Saint-Germain arrivera à expiration à l’issue de la saison. Comme le10sport.com vous le révélait en août 2021, les options Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski étaient déjà prises en considération et sembleraient toujours être d’actualité à ce jour bien que le comité de direction du PSG continue de tenter de prolonger le contrat de Mbappé qui a prévu d’étudier les offres du Real Madrid et du PSG lors des prochaines semaines comme le10sport.com vous le dévoilait le 14 mars. Pour ce qui est de la succession d’Angel Di Maria, selon RMC Sport , le PSG songerait à Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone, le champion du monde tricolore disposerait d’une porte de sortie au PSG.

Ousmane Dembélé, la bonne idée pour le Qatar ?