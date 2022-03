Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Dembélé fait une annonce troublante !

Publié le 23 mars 2022 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé continue de susciter l'intérêt du PSG. Malgré tout, une prolongation au FC Barcelone n'est pas à exclure selon son entourage.

L'été prochain, Ousmane Dembélé pourrait être l'un des joueurs les plus convoité sur le marché. Et pour cause, son contrat au FC Barcelone s'achève en juin prochain et pour le moment, les discussions pour une prolongation semblent au point mort ce qui suscite l'intérêt du PSG qui serait très intéressé par son recrutement. Malgré tout, Ousmane Dembélé revient en force ces dernières semaines dans le onze de départ de Xavi, et son entourage ne ferme aucune porte.

«La fin de saison pourrait changer la donne»