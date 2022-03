Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar lance son offensive pour une star de Barcelone !

Publié le 23 mars 2022 à 9h10 par Th.B.

Après avoir ouvert le dialogue auprès du clan Ousmane Dembélé cet hiver, les dirigeants du PSG songeraient à s’entretenir à nouveau avec l’ailier du FC Barcelone pour que ce dernier débarque à Paris à la prochaine intersaison, soit à l’issue de son contrat au Barça.

Au cours du dernier mercato hivernal, il a été question d’un intérêt concret du PSG lors des ultimes jours de la fenêtre des transferts pour Ousmane Dembélé. En effet, faute d’un accord pour une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, les dirigeants du Barça auraient poussé en coulisse pour que son agent Moussa Sissoko et le champion du monde trouvent une porte de sortie afin que le club culé ne se retrouve pas dans l’obligation de laisser filer Dembélé libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Le PSG aurait initié les premiers contacts avec le clan Ousmane Dembélé.

Le PSG prêt à revenir à la charge pour Dembélé ?