Mercato - PSG : C'est confirmé pour le successeur de Kylian Mbappé ?

Publié le 23 mars 2022

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait déjà un accord avec le PSG pour une arrivée libre l’été prochain. Et le club catalan a d’ailleurs de sérieux soupçons à ce sujet…

« Force est de constater que Xavi est une référence pour les joueurs, le fait est que si Dembélé se sent de plus en plus à l'aise dans les mois à venir on pourra revoir ses agents avec le possibilité qu'Ousmane puisse continuer avec nous », a confié mardi Rafael Yuste, le bras droit de Joan Laporta à la direction du FC Barcelone, ouvrant donc clairement la porte à une prolongation de contrat de dernière minute pour Ousmane Dembélé. Pourtant, l’attaquant français est annoncé dans le viseur du PSG, et cette tendance semble se préciser.

Barcelone soupçonne un accord Dembélé/PSG

En effet, le quotidien Sport a annoncé mardi dans ses colonnes que la direction du FC Barcelone suspecte sérieusement Ousmane Dembélé d’avoir d’ores et déjà bouclé son arrivée libre au PSG l’été prochain, surtout que le club francilien est en quête d’un gros renfort offensif pour assurer la succession de Kylian Mbappé. Reste à savoir si ces suspicions du Barça seront avérés…