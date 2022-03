Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'Ousmane Dembélé se confirme sérieusement !

Publié le 22 mars 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 22 mars 2022 à 8h20

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé est convoité par le PSG pour remplacer Angel Di Maria. Et le FC Barcelone suspecterait même les deux parties d'être tombées d'accord.

Le cas Dembélé fait grandement parler du côté du FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain, et pour le moment, les chances de le voir prolonger sont minces. Il faut dire que la direction blaugrana semble particulièrement agacée du comportement de l'ancien Rennais qui a refusé de prolonger durant le mois de janvier, réclamant un salaire très important par le biais de son agent, avant de repousser les offres pour un transfert en fin de mercato, empêchant ainsi le Barça de récupérer une indemnité de transfert. Et bien qu'il n'ait pas été écarté jusqu'à la fin de la saison comme le souhaitait Joan Laporta, Ousmane Dembélé se rapproche d'un départ.

Le Barça pense que Dembélé a un accord avec le PSG