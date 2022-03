Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’entourage de Pochettino a tué tout suspense !

Publié le 22 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino ait ouvert la porte à l’option de rester sur le banc du PSG la saison prochaine en conférence de presse vendredi, l’entraîneur argentin ne tiendrait absolument pas le même discours auprès de ses proches.

« On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire. (…) Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer ». Après une élimination en 1/8ème de finale de Ligue des champions et plus tôt au même stade de la compétition en Coupe de France, Mauricio Pochettino tenait ce discours en conférence de presse vendredi dans le cadre du déplacement à Monaco dimanche qui s’est soldé par une lourde défaite du PSG (3-0). Sous contrat jusqu’en juin 2023, Pochettino aurait de fortes chances d’être licencié en fin de saison alors que son cas n’est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG depuis l’automne dernier comme le10sport.com vous le révélait.

Le clan Pochettino ne croirait en aucun cas à un avenir à Paris !