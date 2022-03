Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz va surprendre son monde !

Publié le 22 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’il ait jusqu’ici fait savoir qu’il n’irait pas plus loin que son contrat courant jusqu’en juin prochain à l’ASSE, Pascal Dupraz ne tiendrait plus le même discours en coulisse à présent.

Pour relancer la locomotive stéphanoise qui s’essoufflait, le comité de direction de l’ASSE a décidé de donner les rênes de l’effectif des Verts à Pascal Dupraz pour que l’entraîneur parvienne comme avec Toulouse en 2016, à maintenir l’ASSE en Ligue 1. Un maintien, dans le meilleur des cas, et un départ dans la foulée. Cela semblait et serait toujours le deal convenu entre les deux parties puisque le contrat de Dupraz arrivera à expiration en juin prochain. Depuis, Pascal Dupraz n’a cessé d’affirmer qu’il partirait à l’issue de la saison et qu’il n’est là que pour profiter du moment présent.

Dupraz finalement enclin à poursuivre à l’ASSE ?