Mercato - ASSE : Enorme coup de théâtre pour l'avenir de Pascal Dupraz ?

Publié le 21 mars 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Alors que son contrat prend fin en juin prochain, Pascal Dupraz ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat. Mais les dirigeants de l'ASSE ont d'autres priorités à gérer pour l'instant.

Claude Puel a été le premier entraîneur de Ligue 1 à avoir été mis à pied cette saison. En décembre dernier, les dirigeants de l’ASSE avaient pris la décision de le remercier après une lourde défaite face à Rennes (0-5). Le club était alors lanterne rouge du championnat de France, distancé par ses concurrents directs. Pour le remplacer sur le banc, les responsables stéphanois ont décidé d’accorder leur confiance à un technicien, habitué à ces situations tendues. Après avoir exploré la piste Frédéric Hantz, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont finalement décidé de confier le poste à Pascal Dupraz comme l’avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Un choix loin d’être illogique puisque le technicien était parvenu à sauver le TFC en 2016 lors de la dernière journée. En mission commando, Pascal Dupraz a vite essayé de redonner confiance au vestiaire, assommé après une première partie de saison catastrophique. Très proche de ses joueurs, le coach de l’ASSE a réussi sa première mission, en redonnant le goût d’y croire à son groupe. Ce regain de forme se fait ressentir sur les résultats de la formation. Sur ses huit derniers matches en championnat, les Verts ne se sont inclinés qu’une seule fois, face au PSG le 26 février dernier (3-1). L’ASSE pointe à la 18ème place au classement ce lundi..

Dupraz avait prévu la date de son départ

Pascal Dupraz semble faire l’unanimité en interne. « Pascal Dupraz c'est comme un deuxième papa pour tout le monde. Même quand on perd, il est derrière nous » avait confié Ryad Boudebouz. Mais l’ancien coach d’Evian n’est que de passage dans le Forez. Le technicien a annoncé, à plusieurs reprises, son départ à la fin de la saison. « Ma mission s'arrête fin mai. C'est très bien comme ça. J'ai aussi ma fierté. Je sais que la tâche est difficile mais sinon on ne serait pas venu me chercher. C'est bien, ça me fait du boulot de temps en temps. J'ai une chance terrible et une vie incroyablement riche » avait confié Dupraz en janvier dernier. L’entraîneur de l’ASSE a justifié sa décision il y a quelques jours dans les colonnes du Dauphiné Libéré : « Trop souvent on fait l’erreur de se projeter. J’ai envie de vivre intensément le moment présent. Il y a un peuple qui est derrière nous (...) Au feu, des personnes se sont arrêtées pour venir me remercier. De quoi ? Rien n’est fait. Tout ce que je souhaite, c’est que l’on remercie les joueurs, fin mai ».

Dupraz prêt à prolonger son aventure à l'ASSE ?