Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris n’a qu’un seul problème pour Paulo Dybala…

Publié le 22 mars 2022 à 23h45 par La rédaction

Tuttosport révèle que l'Atlético Madrid et l’Inter Milan ont pris position sur Dybala, libre en juin. Problématique pour le PSG ? Analyse.

Libre au terme de la saison, Paulo Dybala figure parmi les options étudiées par le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappe. Selon Tuttosport , l’attaquant argentin de la Juve figurerait également dans le collimateur de deux autres grands clubs européens, l’Atletico Madrid et l’Inter Milan. Que faut-il en penser ?

Question de timing

A l’analyse, cette concurrence n’est pas problématique dans l’absolu pour le PSG, sachant que financièrement, le club de la capitale dispose d’une capacité largement supérieure à celle de l’Atletico et de l’Inter. Pour le PSG, le seul souci provient du timing : Dybala n’étant pas la priorité, le club parisien n’est susceptible d’avancer concrètement sur lui que dans un second temps. Or Dybala étant libre, il peut signer son futur contrat dès à présent. L'Atlético et l’Inter ont donc la possibilité de prendre le PSG de vitesse.