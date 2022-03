Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue colossale déjà promise à Paris ?

Publié le 22 mars 2022 à 18h10 par La rédaction

Certains éléments amènent à penser qu’Ousmane Dembélé pourrait d’ores et déjà être promis au PSG. Explication.

Ces dernières heures, Foot Mercato a réaffirmé qu’il existait un accord verbal entre le PSG et Ousmane Dembélé en vue de la saison prochaine et que cet accord restait tout à fait d’actualité aujourd’hui, même si les grandes performances de l’attaquant français actuellement amènent certains membres de la direction du Barça à reconsidérer l’hypothèse d’une prolongation de contrat, Dembélé étant libre en fin de saison.

Le contrat est même peut-être déjà signé…