Mercato - OM : Une énorme opportunité à 20M€ se présente pour Longoria !

Publié le 22 mars 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Annoncé dans le viseur de l'OM cet hiver, Gerard Deulofeu serait sur le départ de l'Udinese l'été prochain. Le club phocéen serait toujours dans le coup, mais pour cela, il faudra débourser au moins 20M€ et affronter une sérieuse concurrence.

Cet hiver, l'OM a globalement réussi son mercato en attirant deux joueurs sans débourser la moindre indemnité de transfert à savoir Sead Kolasinac et Cédric Bakambu. Néanmoins, le nom de Gerard Deulofeu a également circulé du côté de l'OM et Florent Germain révélait d'ailleurs que Jorge Sampaoli aurait bien aimé attirer l'ancien ailier du FC Barcelone. « Sampaoli a eu ce qu’il voulait, mais il aurait aimé un petit peu plus. Il rêvait de Tagliafico, il aurait aussi aimé Deulofeu », expliquait le journaliste de RMC . Gerard Deulofeu lui-même ouvrait la porte à un départ au mois de février : « L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur ». Et le futur pourrait s'écrire à l'OM.

L'Udinese prêt à écouter les offres pour Deulofeu ?