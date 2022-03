Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un coup à jouer avec un international français !

Publié le 22 mars 2022 à 14h10 par P.L.

L'OM pourrait bien perdre Boubacar Kamara cet été. De ce fait, le club phocéen serait à la recherche de son successeur et aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout. D'ailleurs, le joueur de 29 ans n'entrerait plus dans les plans de José Mourinho.

Cet été, le mercato estival s’annonce encore assez mouvementé pour l’OM. Le club phocéen pourrait bien voir Boubacar Kamara partir libre, son contrat arrivant à expiration en juin prochain. De ce fait, Pablo Longoria serait à la recherche du successeur du milieu défensif de 22 ans. Et le président de l’OM l’aurait identifié en Serie A puisque c’est Jordan Veretout qui aurait retenu l’attention de l’ancien directeur sportif. D’ailleurs, Pablo Longoria pourrait bien avoir quelques cartes à jouer dans le dossier malgré la concurrence assez forte dessus.

Veretout pourrait bien quitter l’AS Roma cet été

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Jordan Veretout aurait décliné l’offre de prolongation de l’AS Roma en novembre dernier. Le club de Serie A lui aurait proposé un salaire de 4M€ par saison, chose que l’international tricolore aurait refusé. Depuis cela, le milieu de terrain de 29 ans ne figurerait plus dans les plans de José Mourinho et pourrait bien être amené à quitter l’AS Roma cet été pour récupérer du temps de jeu. L’OM aurait donc un coup à jouer pour Jordan Veretout lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre.