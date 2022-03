Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour cet international français !

Publié le 21 mars 2022 à 1h00 par La rédaction

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille en vue du prochain mercato estival, Jordan Veretout serait également ciblé par trois autres équipes.

Après avoir passé un mercato hivernal plutôt calme, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été très mouvementé. Alors que Boubacar Kamara, libre de tout contrat en juin prochain, devrait bel et bien quitter l’OM, Pablo Longoria cherche activement son successeur, et l’aurait identifié en Serie A. En effet, le président du club phocéen apprécierait beaucoup Jordan Veretout, et pourrait tenter de le rapatrier en Ligue 1. Toutefois, les Olympiens ne seraient pas seuls sur ce dossier.

Jordan Veretout est très convoité