Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour Lucas Paqueta !

Publié le 22 mars 2022 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG en vue du prochain mercato estival, Lucas Paqueta sera cédé au prix fort par l’OL qui compte bien faire jouer la rude concurrence dans ce dossier pour en tirer un maximum.

Interrogé en janvier dernier au micro de RMC Sport sur l’intérêt annoncé du PSG pour Lucas Paqueta, l’agent du milieu offensif de l’OL avait fermement démenti tout contact avec Leonardo : « Paqueta au PSG ? Ce n’est pas à l’ordre du jour, cela n’existe pas (…) Leonardo le connaît très bien, depuis Flamengo. Quelqu’un a mis tout cela ensemble pour générer cette spéculation. Mais il n’y a aucun appel. Rien sur mon téléphone, rien à Lyon », avait confié l’agent de Paqueta. Pourtant, il semblerait que le PSG soit toujours autant déterminé à recruter l’international brésilien de l’OL…

L’OL réclamera plus de 60M€ pour Paqueta