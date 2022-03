Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Salaires, Ligue 2… Le club a tout prévu pour ses pépites !

Publié le 22 mars 2022 à 11h10 par G.d.S.S.

Plus que jamais embarqué dans une course au maintien qu’elle espère remporter, l’ASSE a néanmoins assuré ses arrières et a fait signer une clause à ses grands espoirs permettant de diviser de moitié leur salaire en cas de relégation en fin de saison.

Actuelle 18e de Ligue 1, l’ASSE se porte mieux depuis la nomination de Pascal Dupraz au poste d’entraîneur cet hiver et avec le mercato plutôt ambitieux réalisé en janvier, et qui a permis de pouvoir faire venir des éléments tels qu’Eliaquim Mangala, Paul Bernardoni, Falaye Sacko ou encore Enzo Crivelli. Ces derniers mois, la direction de l’ASSE avait également préparé l’avenir en offrant une série de nouveaux contrats à ses jeunes éléments les plus prometteurs (Green, Gourna-Douath, Moueffek, Sow…), mais qu’adviendra-t-il de ces pépites en cas de relégation en Ligue 2 ?

Des salaires divisés par deux en cas de relégation