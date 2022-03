Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça annonce la couleur pour le transfert d'Haaland !

Publié le 22 mars 2022 à 10h45 par B.C.

Malgré l’énorme concurrence dans le dossier Haaland, le FC Barcelone n’exclut pas le recrutement de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, également visé par le PSG et le Real Madrid.

Cet été, Erling Haaland risque d’enflammer le mercato. Malgré son engagement avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, le Norvégien se dirige vers un départ et ne manque pas de prétendants pour la suite de sa carrière. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Haaland est la cible prioritaire du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid et Manchester City semblent actuellement les mieux placés dans ce dossier. De son côté, le FC Barcelone compte également tenter sa chance, et ce malgré les problèmes financiers rencontrés par le club culé. En Catalogne, on ne ferme en tout cas pas la porte à une arrivée d’Erling Haaland durant l’été.

« Sa signature est difficile, mais pas impossible »