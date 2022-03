Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé a fait une énorme annonce au vestiaire du Barça !

Publié le 22 mars 2022 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé devrait partir libre à l'issue de la saison. Et pourtant, l'international français semble avoir l'intention de rester au FC Barcelone.

La situation d'Ousmane Dembélé continue de faire parler en Catalogne. Et pour cause, l'international français est de retour à son meilleur niveau depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Pourtant, l'ancien Rennais aurait pu rester en tribunes pour cette seconde partie de saison puisque Joan Laporta était très agacé par son comportement cet hiver. En effet, Ousmane Dembélé, par le biais de son agent, a refusé une offre de prolongation en janvier dernier, avant d'écarter l'idée d'un transfert dès cet hiver. Par conséquent, si Xavi a réussi à convaincre son président de ne pas écarter l'ailier français jusqu'à la fin de la saison, il aura plus de mal à éviter un départ libre.

Dembélé assure en interne qu'il veut rester au Barça