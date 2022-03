Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès a identifié le successeur de Pochettino !

Publié le 22 mars 2022 à 7h45 par La rédaction

Alors que l’aventure de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain devrait prochainement prendre fin, Pierre Ménès aimerait voir Antonio Conte à la tête de l’équipe.

Après avoir subi une lourde défaite (3-0) face à l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain pourrait prochainement remercier Mauricio Pochettino. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, cette hypothèse est envisagée depuis le mois de novembre au sein du PSG, et celle-ci prend de plus en plus d’ampleur ces derniers jours. Si Zinedine Zidane est la priorité du Qatar pour le poste d'entraineur, le nom d’Antonio Conte a également été associé au PSG récemment. Pour Pierre Ménès, l’Italien serait un candidat idéal.

« J’aimerais beaucoup Conte pour qu’il mette des high kicks à tout le monde »