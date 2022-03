Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se justifie pour Bakambu et Kolasinac !

Publié le 22 mars 2022 à 13h10 par G.d.S.S.

Recrutés par l’OM au cours du mercato de janvier, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac correspondaient aux critères demandés par Jorge Sampaoli comme l’indique clairement Pablo Longoria.

Malgré ses moyens financiers limités et sa volonté de dégraisser sa masse salariale lors des précédentes périodes de mercato, l’OM n’a pas hésité à faire venir du sang neuf en janvier. Ainsi, Pablo Longoria a fait signer Cédric Bakambu et Sead Kolasinac qui étaient libres de tout contrat, mais ces opérations ont néanmoins des répercussions sur la masse salariale de l’OM, surtout vu les émoluments imposants de Bakambu (400 000€ par mois), plus gros salaire du vestiaire avec Arkadiusz Milik.

« Le vécu a un prix »