Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi fait une énorme annonce en coulisse !

Publié le 22 mars 2022 à 15h10 par A.M.

Très peu utilisé cette saison, Mauro Icardi pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Et pour la première fois, son entourage ouvre la porte à un départ.

Prêté par l'Inter Milan en 2019, puis transféré définitivement pour 58M€ l'été suivant, Mauro Icardi n'a cessé de décevoir et n'a jamais retrouvé son meilleur niveau, celui qu'il avait laissé entrevoir lors de ces premiers mois, plus que prometteurs, au PSG. Mais depuis son transfert définitif, l'attaquant argentin semble en grande difficulté au point que son départ ait plusieurs fois été envisagé par le club parisien, en vain. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Mauro Icardi n'était pas totalement enclin à partir, tandis que les clubs intéressés se font rares sur le marché.

Le clan Icardi imagine un départ du PSG