Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 22 mars 2022 à 15h00 par B.C.

En grande difficulté au Real Madrid, Eden Hazard devrait être poussé vers la sortie à l’issue de la saison.

Impressionnant sous les couleurs de Chelsea, Eden Hazard est passé du statut de star à indésirable en l’espace de trois ans seulement. Depuis son arrivée au Real Madrid, l’international belge n’est plus que l’ombre de lui-même et n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti, qui ne l’a plus utilisé depuis le 19 février et le match contre Alavés. Ce dimanche, Eden Hazard a donc assisté à la débâcle de son équipe face au FC Barcelone depuis le banc de touche, de quoi affecter le joueur de 31 ans. « Il avait vraiment hâte de jouer ce match. Il est triste , ont déclaré des proches d’Eden Hazard à Goal . Il n'a jamais été aussi en forme qu'aujourd'hui. De toute sa carrière. » Désormais, l’heure est au départ pour le Belge.

Prêt, vente… Le Real Madrid veut se séparer d’Hazard