Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un avertissement pour son avenir !

Publié le 22 mars 2022 à 9h30 par Th.B.

Alors qu’il ne serait pas immédiatement menacé pour son poste, Carlo Ancelotti n’aurait plus vraiment le droit à l’erreur dans l’esprit des décideurs du Real Madrid. Explications.

Malgré une qualification arrachée face au PSG pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions, la position de Carlo Ancelotti pourrait considérablement être plus fragile qu’elle commence à l’être depuis dimanche soir et la débâcle merengue lors de la réception du FC Barcelone au Santiago Bernabeu (4-0). Avec un match en moins et une potentielle victoire, le Barça serait à égalité de points avec le FC Séville et à 10 petits points du Real Madrid. De quoi relancer la course à la Liga alors qu’il restera par la suite 9 journées de championnat à disputer dont des rencontres face à Séville et l’Atletico de Madrid pour le Real Madrid. Goal révélait ces dernières heures qu’une élimination face à Chelsea en Ligue des champions et une mauvaise appréciation de la fin du championnat pourraient coûter à Carlo Ancelotti son poste d’entraîneur.

Carlo Ancelotti serait dos au mur !