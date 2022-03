Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prend position pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 22 mars 2022 à 14h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, le FC Barcelone espère de son côté que la star du PSG ne rejoindra pas la capitale espagnole avec Erling Haaland.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé semble destiné à rejoindre le Real Madrid. Bien qu’il n’ait rien signé pour l’heure contrairement à ce qu’a pu indiquer la presse espagnole, Mbappé possède déjà un accord verbal avec le Real Madrid comme vous l’a révélé le10sport.com, et Florentino Pérez ne compte pas s’arrêter là en espérant faire coup double avec Erling Haaland. Avec les deux jeunes phénomènes offensifs, le Real Madrid disposerait d’une équipe redoutable la saison prochaine, un scénario que le FC Barcelone ne veut pas voir se réaliser.

« Je préférerais que Mbappé et Haaland ne se retrouvent pas à Madrid »