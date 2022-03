Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi affiche une certitude pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 mars 2022 à 14h15 par A.M.

Bien que la tendance soit clairement à un départ d'Ousmane Dembélé en fin de saison, Xavi semble persuadé d'être en mesure d'inverser la tendance.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé semble plus que jamais sur le départ du FC Barcelone. Et pour cause, bien qu'il ait retrouvé du temps de jeu, l'ailier français ne semble pas être en discussion pour une prolongation après un premier refus durant le mois de janvier. D'ailleurs, le PSG semble idéalement placé pour le recruter à l'issue de la saison et le verrait comme le remplaçant idéal à Angel Di Maria, lui aussi en fin de contrat.

Xavi est convaincu que Dembélé finira par prolonger