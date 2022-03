Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle dans ce dossier brûlant du Barça !

Publié le 22 mars 2022 à 10h30 par P.L.

Cherchant à se consolider dans le secteur offensif, le FC Barcelone aurait fait de Raphinha sa nouvelle cible prioritaire. D'ailleurs, le club catalan suivrait avec attention le joueur depuis un certain temps sur conseil de Deco, ancien milieu de terrain blaugrana et agent du Brésilien.

Traversant une période assez délicate depuis le début de saison, le FC Barcelone cherche à se reconstruire. Dans cette optique, l’équipe catalane s’est grandement renforcée cet hiver avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, Joan Laporta compterait bien continuer sur sa lancée cet été. De ce fait, le président blaugrana aurait placé quelques noms sur sa liste comme Erling Haaland, Franck Kessié, Paulo Dybala ou encore Andreas Christensen. Mais sa nouvelle priorité pour le mercato estival semble être Raphinha, qui évolue à Leeds United. Ses performances et son profil ont enchanté Xavi, qui le verrait comme le parfait suppléant pour Ousmane Dembélé, qui devrait partir libre en juin prochain. D’ailleurs, le Barça suivrait le Brésilien depuis un certain temps maintenant.

Deco avait annoncé le départ de Raphinha en début de saison