Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a choisi le successeur d’Ousmane Dembélé !

Publié le 22 mars 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

Face à l'éventuel départ d'Ousmane Dembélé cet été, le FC Barcelone chercherait son successeur. Et le club catalan aurait fait de Raphinha sa priorité pour ce poste. D'ailleurs, la direction blaugrana suivrait depuis plusieurs mois le Brésilien. Cependant, la concurrence sur ce dossier devrait être assez rude.

Plus le temps passe, moins un avenir au FC Barcelone semble garanti pour Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore est dans une impasse dans les négociations avec le club catalan. Suite à ce qu’il s’est passé cet hiver, la direction blaugrana veut désormais que ce soit le clan Dembélé qui fasse le premier pas concernant une prolongation. En attendant, Joan Laporta serait à la recherche d’un nouvel ailier qui puisse pallier l’éventuel départ d’Ousmane Dembélé cet été. Et le président du Barça semble avoir jeté son dévolu sur Raphinha, qui évolue à Leeds United. Auteur de prestations satisfaisantes (9 buts et 3 passes décisives en 28 rencontres toutes compétitions confondues) au sein d’une équipe qui joue son maintien dans l’élite anglaise (actuel seizième de Premier League), le Brésilien aurait tapé dans l’oeil de la direction du FC Barcelone.

Raphinha est la nouvelle priorité de Laporta

D’ailleurs, le club culé souhaiterait boucler cette opération assez rapidement. Selon les informations de SPORT , le Barça aurait mis de côté le dossier Erling Haaland pour se concentrer pleinement sur celui de Raphinha, désormais considéré comme la nouvelle priorité de Joan Laporta. Dans cette optique, Mateu Alemany, directeur sportif blaugrana, et Jordi Cruyff, conseiller en management du FC Barcelone, auraient pris les choses en main. Alors qu’un accord salarial autour d’un contrat de cinq ans aurait déjà été trouvé avec Raphinha, le Barça aurait posé 35M€ sur la table pour tenter de convaincre Leeds United de libérer l’international brésilien. De son côté, Xavi aurait donné son feu vert à sa direction, ce dernier appréciant le profil assez virevoltant de l’ailier de 25 ans pour compenser le départ d’Ousmane Dembélé. Désormais, l’objectif serait de clore cette affaire lors des prochaines semaines. D’ailleurs, le FC Barcelone surveillerait Raphinha depuis quelques temps maintenant.

Deco a conseillé au Barça de se positionner sur Raphinha