Mercato - PSG : L'arrivée d'Ousmane Dembélé prend forme !

Publié le 22 mars 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison. C'est clairement la tendance actuelle d'autant plus que les Catalans préparent sa succession puisqu'ils suspectent l'ailier français d'avoir déjà un accord avec le PSG.

L'avenir d'Ousmane Dembélé semble clairement s'écrire loin du FC Barcelone. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et une prolongation paraît de moins en moins dans les tuyaux. Il faut dire que l'international français a refusé une offre en janvier avant d'écarter la possibilité d'un transfert en toute fin de mercato d'hiver alors que Chelsea et Tottenham étaient visiblement prêts à sauter sur l'occasion. Par conséquent, Joan Laporta est très remonté contre l'entourage d'Ousmane Dembélé, au point d'avoir envisagé de laisser l'ailier français en tribune jusqu'à la fin de la saison. Cependant, Xavi est intervenu pour convaincre sa direction de la nécessité de faire jouer l'ancien Rennais. D'ailleurs, le technicien catalan est en train de gagner son pari puisqu'Ousmane Dembélé brille ces dernières semaines. Suffisant pour le voir rester à l'issue de la saison ? Jordi Cruyff, directeur du recrutement international du Barça, ne se montrait toutefois pas très optimiste à ce sujet ces derniers jours : « La situation concernant la prolongation de Dembélé n'est pas facile, mais nous devons l’accepter. Je pense que le plus important est qu'il continue à aider l'équipe et le reste, on verra. (...) Il a fait un bon match, comme beaucoup de joueurs qui terminent leur contrat avec l'avenir déjà réglé et d'autres qui recherchent un meilleur contrat. Qu'il continue d'aider l'équipe à atteindre le maximum d'objectifs et le reste, nous ne pouvons pas le contrôler ».

Le Barça suspecte un accord avec le PSG... et a trouvé le successeur de Dembélé