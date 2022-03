Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup colossal à 0€ tenté par Xavi pour oublier Messi ?

Publié le 22 mars 2022 à 10h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone a été contraint de se séparer de Lionel Messi l’été dernier, Xavi pourrait miser sur Paulo Dybala afin de renforcer le secteur offensif.

Depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone tente de se reconstruire et multiplie les arrivées dans le secteur offensif. L’été dernier, Sergio Agüero et Memphis Depay ont notamment été recrutés par le club culé, qui s’est ensuite attaché les services de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang durant le mois de janvier. Mais Joan Laporta n’a pas encore dit son dernier mot, et rêverait de mettre la main sur Erling Haaland pour en faire la nouvelle star du projet catalan. Pour autant, le FC Barcelone songerait également à se positionner sur Paulo Dybala.

Le départ de Messi ouvre les portes du Barça à Dybala