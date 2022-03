Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prêt à tenter un coup XXL avec Dybala !

Ciblé par de nombreux clubs en vue du mercato estival, Paulo Dybala pourrait prochainement voir le FC Barcelone tenter de l’attirer librement.

S’ils ont pourtant bien renforcé le secteur offensif de leur équipe cet hiver en enregistrant les arrivées de trois attaquants, les dirigeants du FC Barcelone ne comptent pas s’arrêter là. Désireux d’attirer Erling Haaland, les Blaugrana sont également à l’affût pour essayer de recruter des joueurs libres. C’est notamment le cas de Paulo Dybala. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin ne prolongera pas avec la Juventus pour des raisons financières. Alors que de nombreux clubs s’intéressent de près à la Joya , le Barça pourrait également se pencher sur son dossier.

« Il y a une possibilité qu'ils entrent en négociation »