Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lâche une réponse troublante pour Dembélé !

Publié le 22 mars 2022 à 11h15 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé s’approche de la fin de son contrat, le FC Barcelone n’a toujours pas ouvert le dialogue avec le joueur pour une prolongation.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé voit toujours son avenir s’écrire en pointillé. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, l’international français a finalement décidé de rester au FC Barcelone, sans pour autant prolonger son bail. Ainsi, Ousmane Dembélé pourra s’engager avec le club de son choix cet été, et le PSG voudrait en profiter. Ce mardi, la presse catalane annonce que le club culé suspecte Ousmane Dembélé d’avoir déjà trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre dans les prochains mois Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Interrogé sur ce dossier épineux, Enric Masip révèle que le dialogue est toujours rompu.

Plus de dialogue entre Dembélé et le Barça