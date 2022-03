Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d’un attaquant d’Ancelotti est acté !

Publié le 22 mars 2022 à 14h00 par B.C.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Luka Jovic devrait quitter la capitale espagnole à l’issue de la saison.

Très discret lors des dernières fenêtres des transferts, le Real Madrid a enchaîné les mauvais coups lorsque Florentino Pérez a voulu renforcer l’effectif, notamment dans le secteur offensif. Outre le fiasco Hazard, le Real Madrid n’a pas eu la main heureuse en s’attachant les services de Luka Jovic, qui sortait pourtant d’une grande saison à l’Eintracht Francfort. Depuis son arrivée à l’été 2019 pour 63M€, l’attaquant serbe n’est jamais parvenu à trouver sa place au Real Madrid, et les deux parties souhaiteraient désormais mettre fin à ce calvaire.

Pour Jovic, c’est terminé