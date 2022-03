Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre une décision radicale avec Icardi ?

Publié le 12 mars 2022 à 20h45 par D.M.

Le PSG pourrait bien se séparer de Mauro Icardi lors du prochain mercato estival. Mais le prix fixé par les dirigeants parisiens pourraient refroidir les prétendants.

Mauro Icardi a été au centre de l’actualité lors du dernier mercato hivernal. Décevant au sein du PSG, l’international argentin avait été annoncé comme l’une des pistes chaudes de la Juventus. A la recherche d’un avant-centre lors du dernier mercato hivernal, la Vieille-Dame avait coché le nom d’Icardi avant de finalement opter pour l’option Dusan Vlahovic. L’attaquant est resté au PSG, mais son avenir pourrait revenir au premier plan durant l’été.

Icardi vendu en cas d'offre satisfaisante